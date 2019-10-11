Нижний Новгород, , 16:12 — REGNUM Культурную программу Международного форума «Россия — спортивная держава» завершит фестиваль огня «Жарко», который стартует в 17:00 мск на территории исторического комплекса пакгаузов на Стрелке.

Здесь соберутся лучшие коллективы факиров из Нижнего Новгорода и Москвы и продемонстрируют танцы с факелами, опасные трюки с пламенем. Фитнес-инструкторы проведут вечернюю зарядку, гости также смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению спортивных сувениров. В течение вечера будет работать площадка с воздушными шарами. Перед началом концерта, на котором выступят исполнитель Андрей Звонкий и певица Iowa, пройдет флэшмоб с фонариками.

«Это очень впечатляющее зрелище, настоящее шоу на открытом воздухе. Поэтому приглашаю всех присоединиться к нам 11 октября», — отметил губернатор Глеб Никитин, который планирует принять участие в фестивале.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижний Новгород 10−11 октября принимает Международный форум «Россия — спортивная держава».

Накануне Никитин представил президенту РФ Владимиру Путину концепцию создания культурно-образовательного центра на нижегородской Стрелке в павильоне 800-летия Нижнего Новгорода. Губернатор подчеркнул, что ключевым объектом станут уникальные ажурные конструкции, сохранившиеся после Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года — пакгаузы. Он выразил надежду, что здесь будет создан новый символ города, не менее узнаваемый во всём мире, чем Сиднейская опера.

«Красиво. Это будет лучше, чем в Сиднее. Хорошо у вас получилось», — оценил глава государства.