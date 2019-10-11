Миннеаполис, США, , 16:10 — REGNUM Наследникам Принса не понравилось, что перед митингом в Миннеаполисе, на котором выступил Дональд Трамп, играла песня Purple Rain. Об этом 11 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Этот митинг прошел вечером 10 октября 2019 года. Отмечается, что песню включили в тот момент, когда люди ожидали начала выступления президент США.

Наследники музыканта, которым принадлежат авторские права, заявили, что они не давали политику разрешение на использование этой композиции в предвыборной гонке и подчеркнули, что «никогда» не дадут ему подобного разрешения.

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Напомним, Принс (полное имя Принц Роджерс Нельсон) родился в Миннеаполисе. Большая часть драматического фильма «Пурпурный дождь» (1984), в котором он исполнил главную роль, была снята в этом городе, в клубе First Avenue. Этот клуб находится недалеко от того места, где проходил митинг Дональда Трампа.

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