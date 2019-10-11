Лос-Анджелес, США, , 15:47 — REGNUM Режиссёр Альфонсо Куарон заключил с потоковым сервисом Apple TV+ многолетний эксклюзивный контракт. Об этом 11 октября сообщил портал Engadget.

С этого момента обладатель «Оскара» будет создавать телепроекты исключительно для Apple TV+. Пока что неизвестно, над чем именно он будет работать. Стоит отметить, что в 2014 году Куарон выпустил мини-сериал в жанре хоррор «Вознесение» для телеканалов Syfy Universal и CBC.

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Напомним, в 2014 году его фильм «Гравитация» получил премию «Оскар» в семи номинациях, в том числе в номинации «Лучшая режиссура». В 2019 году картина «Рома» участвовала в девяти номинациях на «Оскар» и победила в трёх из них, в частности, жюри вновь назвало Альфонсо Куарона лучшим режиссёром.

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