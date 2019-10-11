Женева, Швейцария, , 14:53 — REGNUM В женевской галерее D10 Art Space открылась выставка президента Российской академии художеств Зураба Церетели. В экспозиции Monumenta 93 произведения. Мастер отобрал для вернисажа работы, выполненные в различных техниках. Но традиционно кроме живописи, любителей творчества известного грузинского и российского скульптора и художника, выделяют картины в цветной эмали: они сделаны по оригинальной технологии, разработанной самим Церетели.

Куратор выставки и владелица женевского салона Виктория Дзодзиев в интервью СМИ подчеркнула, что большинство произведений впервые выставлена за рубежом.

Данная выставка приурочена к 85-летию Зураба Церетели. Юбилейные экспозиции мастера уже прошли в Лондоне, Тбилиси, Баку и Лихтенштейне.