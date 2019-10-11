Махачкала, , 14:40 — REGNUM Русский драматический театр имени Горького в Махачкале примет от Чечни статуэтку всероссийского театрального марафона. Дагестан станет 75-м участником эстафеты, которая началась в январе 2019 года, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе министерства культуры республики.

Торжественная церемония передачи символа эстафеты произойдет 13 октября, после чего артисты Русского драматического театра имени Лермонтова из Грозного покажут свой спектакль — комедию «Единственный наследник». На следующий день гости из Чечни продолжат гастроли в Махачкале двумя показами детского спектакля «Али-Баба и золото разбойников».

Затем статуэтка театрального марафона отправится в Коми. В городе Сыктывкаре Русский драмтеатр из Дагестана 16 и 17 октября покажет на сцене Академического театра драмы имени Савина постановки заслуженного деятеля искусств России Скандарбека Тулпарова — «Смеется ли Чехов…», «Номер 13» и «Золотой осел Насретдина».

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийский театральный марафон стартовал во Владикавказе в январе, а завершится в конце года в самой западной точке страны — Калининграде. По замыслу, театры отправляются на гастроли, передавая специальный символ Года театра из одного региона в другой.

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