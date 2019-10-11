Москва, , 13:06 — REGNUM Министерство культуры РФ предлагает ввести льготы для книжных магазинов. Соответствующий законопроект одобрило правительство РФ, сообщается на сайте Минкульта.

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По словам министра культуры Владимира Мединского, в стране сейчас чуть больше 1 тыс. книжных магазинов, эта цифра ничтожна мала. Сокращение связано в первую очередь с отсутствием льгот, а не распространением электронных книг и интернета. Также книжным магазинам сложно конкурировать продуктовыми магазинами.

Законопроект разрешает госучреждениям культуры, которых в России более 80 тыс., предоставлять свои помещения для книжных магазинов на условиях льготной аренды. При этом арендатор будет не только реализовывать книги, но и заниматься популяризацией чтения.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Россия существенно отстают от зарубежных стран по количеству на душу населения книжных магазинов.

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