Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Гвинет Пэлтроу в очередном интервью журналистам объяснила, почему она забывает, что снималась в некоторых кинокомиксах Marvel. Об этом 11 октября сообщил портал Screen Rant.

Актриса сказала, что для неё все эти фильмы накладываются друг на друга и ей сложно следить за ними. При этом Пэлтроу призналась, что она смотрела лишь несколько фильмов киновселенной.

«Это сбивает с толку, потому что существует столько фильмов Marvel и, если быть честной, я не смотрела многие из них. Это реально глупо, и мне жаль, но я 47-летняя мать», — сказала Пэлтроу.

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Во время съемок очередного эпизода кулинарного шоу «Шеф-повар» выяснилось: актриса не помнит, что у неё есть камео (эпизодическая роль) в кинокомиксе «Человек-паук: Возвращение домой». Кроме того, актёр Себастиан Стэн (Баки Барнс) сообщил, что Гвинет Пэлтроу неоднократно забывала, что они уже были представлены несколько раз, поскольку снимались в фильмах одной франшизы.

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