Архангельск, , 12:43 — REGNUM Почти 3 тысячи заявок поступило на III Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open», который пройдет в Архангельске с 4 по 8 декабря.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре фестиваля, на рассмотрение отборочного жюри попали 2988 работ из 128 стран мира. Лидерами по числу заявок стали иранские фильммейкеры — 374 заявки. На втором месте кинематографисты Индии — 359 заявок. На третьем — Россия с 306 заявками. предпочтение жюри отдавало представителям арктических государств. Большинство представленных на конкурс работ — это игровые короткометражные фильмы — 2256 заявок. Документальных фильмов почти в два раза больше чем художественных полнометражных: 483 против 249. В настоящее время жюри формирует шорт-лист, в который войдет около 45 лучших фильмов.«В прошлом году в заявках от режиссеров арктических стран был перевес на стороне Швеции, Норвегии, Финляндии, в этом году очень много фильмов прислали из Канады, Исландии и США. Не исключаю, что это связано с личным участием представителей этих стран в «Arctic open» 2018 года. Отмечу, что уровень картин очень высокий и всегда крайне сложно делать выбор лучшего из лучшего, так как существует лимит конкурсной программы. Спектр тем очень широкий, но по сравнению с прошлым годом, режиссеры стали фокусировать свое внимание на человеке и личном принятии решений за себя и место, в котором он живет. То есть истории не в параллели «человек-государство», а «человек-человек», когда сложные политические вопросы или проблемы экологии, потепления климата и эмиграции решаются в частном порядке. Наверное, это главная тенденция этого года», — рассказала программный директор кинофестиваля Анжелика Долинина.

В рамках конкурсной программы этого года, в отдельной категории, будут представлены фильмы детской и молодёжной тематики. Дирекцией кинофестиваля принято решение о создании жюри программы «ARCTIC OPEN — ДЕТЯМ». В неё войдут не только игровые киноленты, но и документальные истории о детской дружбе, проблемах взросления и взгляде ребенка на проблемы современного общества.