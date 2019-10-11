Минск, , 11:59 — REGNUM На белорусской краудфанинговой платформе Ulej группа энтузиастов открыла кампанию по сбору средств для завершения съёмок фанатского интерактивного короткометражного фильма по мотивам произведений Говарда Лавкрафта.

В основу сюжета легла одна из историй первой части настольной игры «Тайны Аркхэма». Съемки стартовали весной 2019 года в Минске, процессом руководят режиссёры Илона Мунтян и Андрей Полупанов. Создатели картины отмечают, что проект «не претендует на получение прибыли». Премьера фильма состоится в январе 2020 года на YouTube-канале Arkhamfilm.

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Часть средств на производство картины было собрано в результате краудфандинговой кампании, запущенной в мае 2019 года. Отмечается, что кинокомпания «Беларусьфильм» дала возможность энтузиастам арендовать костюмы со скидкой. Над созданием визуальных эффектов работает студия Sturmtent.

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