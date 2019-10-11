Лос-Анджелес, США, , 10:55 — REGNUM Керри Вашингтон («Джанго освобождённый», «Шалун») снимется в сериале Райана Мёрфи, в основу которого ляжет бродвейский мюзикл «Пром» (The Prom) о лесбиянках. Об этом 10 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Вместе с ней в проекте будут участвовать Мерил Стрип, Николь Кидман, Аквафина, Ариана Гранде, Кигэн-Майкл Ки и Эндрю Рэннеллс. Производством сериала будет заниматься компания Netflix.

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Сюжет мюзикла рассказывает о том, как четыре бродвейских актёра, которые когда-то были весьма популярны, едут в консервативный городок Эджуотер (штат Индиана, США). Они направляются туда, чтобы помочь студентке-лесбиянке, которой запретили приводить партнёршу на выпускной вечер.

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