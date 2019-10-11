Монтрёй, Франция, , 10:38 — REGNUM Французский разработчик и издатель видеоигр Ubisoft выпустит анимационные сериалы, в основу которых лягут видеоигры Watch Dogs, Far Cry и Rayman. Об этом 10 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По имеющейся информации, все эти проекты уже находятся в стадии производства. Издание пишет, что сериал по Watch Dogs будет представлять собой «кибермистерию» для подростков. В центре повествования будет находиться девочка-«суперхакер», расследующая преступления в своей школе.

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Watch Dogs — это игра с открытым миром, выполненная в жанре приключенческого боевика. Концепция построена на базе информационной войны, действие игры разворачивается в альтернативной реальности Чикаго (США).

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