Грозный, , 10:34 — REGNUM В Чечне начались показы спектаклей Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии. Они проходят в рамках эстафеты Всероссийского театрального марафона. Грозный стал 74 городом на пути марафона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ингушские артисты представят на сцене Государственного русского драматического театра имени Михаила Лермонтова два спектакля: «Две стрелы» по пьесе Александра Володина и спектакль по книге классика ингушской литературы Идриса Базоркина «Из тьмы веков». Символ марафона — статуэтку в форме веера с изображенными на ней гербами регионов страны — передал руководителю регионального союза театральных деятелей Чечни Хаве Ахмадовой представитель министерства культуры и архивного дела Ингушетии Саид Оздоев.

Напомним, ранее Ингушетия принимала на своей театральной сцене артистов Ставропольского театра драмы имени Михаила Лермонтова. В рамках театрального марафона они дали спектакли «Соколы и Вороны», «В списках не значился» «Пойди туда — не знаю куда».