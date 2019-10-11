Лондон, , 10:46 — REGNUM Нетронутый экземпляр первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень» писательницы Джоан Роулинг, хранившийся в кейсе под кодовым замком, будет продан на аукционе. Об этом сообщает The Independent.

По словам первоначального владельца книги, данный экземпляр является одной из 500 оригинальных копий первой книги в и была выпущена в 1997 году. Эксперты утверждают, что роман находится в лучшем состоянии, которое они когда-либо видели, и оценивают его стоимость в 25−30 тысяч фунтов стерлингов.

Другой экземпляр первого издания «Гарри Поттер и Философский камень» недавно был продан на аукционе за 28 тысяч фунтов стерлингов. Среди коллекционеров данное издание в силу небольшого тиража известно, как «Священный Грааль» и является желанной находкой для всякого ценителя.