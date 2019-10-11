Токио, , 11:52 — REGNUM Известный японский разработчик геймдизайна Хидео Кодзима заявил о том, что фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Джун-хо является его любимым фильмом этого года. Об этом пишет КиноПоиск.

Хидео Кодзима сказал в интервью «КиноПоиску» о том, что он является киноманом и вдохновляется классикой мирового кино во время создания игр.

Так, геймдизайнер назвал самыми значительными фильмами в своей жизни «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, «Таксист» Мартина Скорсезе, а также картины культового японского режиссера Акиры Куросавы.