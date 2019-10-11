Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM С 14 по 21 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт 12-ый кинофестиваль «Бок о бок», посвящённый проблемам ЛГБТ. Об этом пишет журнал «Сеанс».

В программе кинофестиваля 29 игровых и документальных фильмов из множества стран, рассказывающих о проблемах сексуальности в современном мире, а также о гендерной проблематике и жизни небинарных персон.

Россию на кинофестивале представит документальный фильм Алины Алиевой «Ты мальчик или девочка», который представит групповой портрет российских небинарных персон, о которых до сих пор не было снято ни одного фильма, потому что никому не понятно, что на самом деле из себя представляют небинарные персоны.