Киев, , 10:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается входить в историю из-за скандала с телефонным звонком Дональда Трампа, но американцы уже обратились к нему с предложением снять о нем фильм.

Зеленский заявил, что ему «немножко стыдно» от того, что о нем собираются снять фильм, учитывая тот факт, что он ещё жив и здоров. Он предположил, что его мог бы сыграть Том Круз, так как тот с каждым годом становится все моложе и моложе. Зеленский предположил, что через пять Том Круз будет выглядеть как Зеленский.

Владимир Зеленский 10 октября проводил «пресс-марафон» с украинскими журналистами в течение нескольких часов, отвечая на актуальные вопросы мировой и внутренней политики