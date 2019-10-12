Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC Signature объявило о том, что началась работа над сериалом «Внутри страны». Сериал основан на одноименном романе Теи Обрехт и разворачивается в Аризонской Территории в 1893 году.

Сюжет исторической драмы вращается вокруг женщины, которая ждет своего мужа-журналиста, отправившегося на поиски чистой пресной воды. Кроме того, ее старший сын также пропал после серьезной ссоры с матерью. Теперь женщине придется самой справляться с суровой жизнью и воспитывать младшего отпрыска.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Дрю Годдард, подаривший миру «Марсианин», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Остаться в живых», «Сорвиголова» и «В лучшем мире», и Сара Эсберг, участвовавшая в создании картин «Красивый мальчик», «ОА» и «Окча».