Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Руководство американской телевизионной сети Fox Broadcasting Company сообщило о том, что к актерскому составу сериала «Блудный сын» присоединился Майкл Рэймонд-Джеймс, известный по «Джек Ричер», «Стон черной змеи», «Терьеры», «Сыны свободы» и «Обмани меня». Сюжет драмы вращается вокруг криминалиста и психолога Малкольма Брайта, специализирующегося на поведенческих особенностях серийных убийц. Секрет таланта главного героя заключается в том, что его отец тоже является маньяком и периодически дает отпрыску бесценные советы, помогающие раскрывать крайне сложные дела. Однако самым трудным для Малькольма становится задача сохранить собственный рассудок.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Том Пейн, известный по картинам «Лекарь: Ученик Авиценны», «Грозовой перевал», «Мисс Петтигрю», «Ходячие мертвецы» и «Фарт», и Майкл Шин, сыгравший в «Кровавый алмаз», «Фрост против Никсона», «Полночь в Париже», «Доктор Кто» и «Благие знамения».

В качестве шоураннеров выступили Крис Федак, подаривший миру сериалы «Чак» и «Вечность», и Сэм Склавер. Команду режиссеров возглавил Ли Толанд Кригер, работавший над созданием киноленты «Век Адалин». Исполнительным продюсером стал Грег Берланти, благодаря которому свет увидели такие картины, как «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги».