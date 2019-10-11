Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Руководство американского кабельного телеканала Starz объявило о том, что к актерскому составу сериала «Американские боги» присоединился Эрик Джонсон, знакомый по сериалам «Алиенист» и «Сверхъестественное». Он сыграет шерифа маленького городка Лейксайд, куда судьба заведет главных героев. Сюжет мистической драмы основан на одноименном романе Нила Геймана и вращается вокруг бывшего заключенного по имени Тень Лун, который оказывается втянут в противостояние между давно забытыми богами старого мира и прочно закрепившимися в сознании людей демиургами технического прогресса.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», главные роли исполнили Рики Уитл, знакомый зрителям по сериалам «Сотня» и «Любовницы», Эмили Браунинг, получившая признание благодаря таким кинофильмам, как «Лемони Сникет: 33 несчастья», «Легенда», и «Банда Келли», Криспин Гловер, снявшийся в таких кинолентах, как «Мертвец», «Дикие сердцем», «Алиса в Стране чудес» и «Что гложет Гилберта Грейпа?», Пабло Шрайбер, известный по сериалам «На грани», «Прослушка» и «Одаренный», а также Иэн МакШейн и Орландо Джонс.

Режиссерами выступили Дэвид Слейд, Адам Кэйн, Крис Брин, Винченцо Натали и Флория Сиджизмонди. Работу над сценарием вели Брайан Фуллер, Майкл Грин и Мария Мельник. Команду исполнительных продюсеров возглавил Крэйг Цегильски.