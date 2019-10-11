Штат Калифорния, США, , 11:05 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что состоялась премьера пятнадцатого сезона сериала «Сверхъестественное». Сюжет мистической драмы вращается вокруг двух братьев, которые являются продолжателями семейного дела. Герои сражаются с силами зла и защищают мирных граждан от оборотной стороны этого мира, жертвуя при этом собственным покоем и счастьем.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Дженсен Эклз, известный по «Тайны Смолвиля», «Десятидюймовый герой», «Темный ангел», «Блондинка» и «Бухта Доусона», Джаред Падалеки, знакомый зрителям по картинам «Рождественский коттедж», «Скорая помощь» и «Девочки Гилмор», Марк Шеппард, снявшийся в «Во имя отца» и «Грабь награбленное», Миша Коллинз, сыгравший в «Прерванная жизнь», «24 часа» и «Морская полиция: Спецотдел», и Джим Бивер.

В качестве шоураннеров выступили Эрик Крипке, подаривший миру «Пацаны» и «Меняющие реальность». Команду исполнительных продюсеров возглавили Роберт Сингер, участвовавший в создании картин «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», «Дефективный детектив» и «Тайны Смолвиля», и Филип Сгриккиа, благодаря которому свет увидел сериал «Удивительные странствия Геракла». Работу над сценарием вели Эндрю Дабби Роберт Беренс. Режиссерами стал Джон Шоуолтер.