Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что завершилась работа над четвертым сезоном сериала «Последнее королевство». Сюжет исторической драмы основан на книжной серии Бернарда Корнуэлла «Саксонские хроники» и вращается вокруг приключений Утреда Беббанбургского, воспитанного данами сакса. Герой вынужден искать свое место в средневековой Британии, охваченной нашествием викингов.

По сообщению американской новостной службы DeadlineHollywood, главные роли исполнили Александр Дреймон, известный по «Кристофер и ему подобные» и «Американская история ужасов», обладатель премии «Кубок Вольпи» Йен Харт, знакомый зрителям по картинам «Майкл Коллинз», «Клондайк», «Террор» и «Королева-девственница», Дэвид Доусон, снявшийся в «Острые козырьки» и «Тайный дневник девушки по вызову», Гарри Макинтайр, сыгравший в «Молодой Морс», «Виктория» и «Отец Браун», и Элиза Баттеруорт.

В качестве шоураннеров выступил Стефен Бутчард. Команду исполнительных продюсеров возглавили Ховард Эллис, участвовавший в создании картин «Саймон Бирч», «Шпион», «Борджиа» и «Столпы Земли», и Адам Гудман, благодаря которому свет увидел фильм «Марсианин». Работу над сценарием велсам Бернард Корнуэлл. Режиссерами стали Питер Хор, Джон Ист и Энтони Бирн