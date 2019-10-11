Брюссель, , 10:50 — REGNUM 15 октября к 450-летней годовщине со дня смерти Питера Брейгеля Старшего Королевская библиотека Бельгии в Брюсселе подготовила выставку «Мир Брейгеля в черно-белом цвете» — самое полное собрание гравюр художника. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Проект «Мир Брейгеля в черно-белом цвете», как обещают организаторы, станет главным мероприятием года Брейгеля во Фландрии. Впервые зрителю будет представлено доселе не выставлявшееся полное собрание гравюр мастера. Оно хранится в Королевской библиотеке Бельгии, которая ранее никогда не проводила выставки и, решив все-таки этим заняться, первым проектом выбрала показ гравюр легендарного мастера.

Брейгель, прославившийся как живописец, тем не менее оставил громадное графическое наследие. Максимально полно собрать его смогли только в главной библиотеке на родине художника, причем потратив на это не один год. Экспозиция разместится в неоклассическом дворце Карла Лотарингского, одном из старых зданий библиотеки.