Париж, , 11:58 — REGNUM В Парижском Пти-Пале открыли скульптуру Джеффа Кунса, самого дорого из ныне живущих скульпторов. Автор создал памятник с рукой, сжимающей 11 тюльпанов. Проект согласовывался более 3 лет. Об этом сообщает портал ARTinvestment.

Скульптура появилась как знак поддержки народу Франции от народа США после крупнейших терактов в Париже, совершенных 13 октября 2015 года. В тот день в городе были расстреляны посетители нескольких кафе и пиццерий, устроен взрыв возле «Стад де Франс» и расстреляны посетители концерта американской рок-группы в концертном зале «Батаклан».

По словам скульптора, идея памятника пришла под впечатлением от литографии Пабло Пикассо «Букет мира». «Букет тюльпанов» получился высотой 12 метров. Он выполнен из стали, алюминия, бронзы и весит 33 тонны. $3 500 000 на производство скульптуры дали французские и американские спонсоры. Проект продвигался с большими сложностями. Тысячи французов подписали петицию против памятника.