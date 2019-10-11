Москва, , 11:51 — REGNUM 10 октября в Электромузее в Москве открылась совместная персональная выставка саундартистов Сергея Филатова и Якоба Ремина «Мерцающие суперструктуры / Oscillating Superstructures». Об этом сообщает официальный сайт музея.

Саундартисты Сергей Филатов и Якоб Ремин создают объекты, манифестирующие себя в пространстве инструментов, композиций и инсталляций. Оба автора имеют общий интерес к физической стороне медиа и современного саундарта.

Художники исследуют и модифицируют технологические компоненты, фокусируясь на звуке, и, предлагают пространство для диалога и сопротивления: в мире, навязывающем нам быстрые реакции визаульность, художники настаивают на замедлении и вслушивании, на создании новых иерархий, идущих против течения.

Выставка продлится до 8 декабря 2019 года.