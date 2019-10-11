Лондон, , 11:28 — REGNUM Британский скульптор Энтони Гормли планирует установить гигантские монументы на побережье Франции, в Бретани. Этот проект должен стать ответом на Brexit — возможный выход Британии из ЕС. Об этом сообщает портал АРТГИД.

Семь гигантских монументов из железных плит будут смотреть в сторону Британии, «потерянного острова Европы». Проект пока не получил официального одобрения французских властей, но, по заявлению Гормли, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает его как ясный жест прощания с Великобританией после Брексита.

Гормли описывает будущие скульптуры как «массивные карточные домики, созданные из блоков. Весь проект будет простираться более чем на 7 км в море. Художник о своих планах: «Я искренне надеюсь, что этот момент нестабильности и отсутствия прогресса просто пропадет, и мы продолжим создавать более здоровый, безопасный, более справедливый мир. Потому что без помощи наших соседей мы не сможем этого сделать».