Прага, , 10:57 — REGNUM В пражском центре современного искусства DOX открылась выставка «Russia. Timeless» в рамках 7-го фестиваля актуальной культуры и прав человека KULTURUS. Об этом сообщает портал COLTA.RU.

Тема выставки — безвременье в современном русском искусстве. В экспозиции представлены яркие и важные для современной России имена и работы художников второй половины XX века и начала XXI века до наших дней.

Куратор выставки Томаш Гланц: «Тему безвременья в контексте проекта «Russia. Timeless» мы понимаем как вечную русскую проблему познания времени и роли индивидуума в исторических процессах. С одной стороны, любая попытка непредвзято интерпретировать собственное прошлое с пугающим постоянством терпит крах, а с другой — настойчивое желание обеспечить значительное место России на карте будущего мира наталкивается на безнадежную зацикленность на реликтах прошлого, его тенях и ведет в конечном итоге к самоизоляции».

Выставка продлится до 2 декабря 2019 года.