Москва, , 10:14 — REGNUM 31 октября откроется 8-я Московская международная биеннале современного искусства. Основной проект биеннале в этом году — «Ориентирование на местности». Об этом сообщает портал «Музыкальное образование».

В основной экспозиции представят более 50 работ 34 художников из 11 стран: Австрия, Aзербайджан, Бахрейн, Германия, Италия, Китай, Нидерланды, Саудовская Аравия, США, Россия, Франция. Впервые партнёром Московской биеннале стал один из ведущих мировых музеев — Альбертина (Вена, Австрия). Из коллекции музея приедут шедевры 11 художников XX века.

Юлия Музыкантская, президент Московской международной биеннале современного искусства: «Основной проект 8-й Московской биеннале — необычная и яркая выставка. Мне кажется, такого ещё никто не делал, что неудивительно. Первоначальная идея любой биеннале — диалог художников, творческое общение. И нам было важно чтобы у российских художников появилась возможность такого диалога с признанными мировыми звёздами, с их лучшими работами.»

Биеннале продлится до 22 января 2020 года.