Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM 11 октября в екатеринбургском Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» открывается выставка «Возвращение. Долгий путь домой» художника русского зарубежья Александры Азовцевой.

Александра Александровна Азовцева — живописец, художник декоративно-прикладного искусства и скульптор. Она родилась в Приморском крае, долгое время жила в Харбине, а 1950-е годы уехала в Австралию, где продолжила жить и творить, получив множество престижных международных наград и премий.

В 2017 году в соответствии с завещанием автора благодаря усилиям Национального фонда поддержки правообладателей в Россию вернулись 65 её полотен. Фонд отреставрировал их и подготовил для показа широкой публике. В коллекцию вошли работы в сложной и трудоемкой технике сухой пастели, образцы живописи маслом и вышивка.