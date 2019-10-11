Москва, , 09:50 — REGNUM 11 октября в Государственном музее Востока открывается персональная выставка художника Константина Путинцева «Мир в акварельных тонах». Будут представлены около 70 произведений живописи и графики, а также пройдёт презентация прозы и поэзии автора — книги «Слово в акварельных тонах».В экспозиции значительное место займут новые работы, созданные по впечатлениям художника от недавних поездок по Сибири, Дальнему Востоку, странам Южной и Юго-Восточной Азии. Пейзаж — любимый жанр Константина Путинцева. Он объездил много стран, побывал практически во всех частях света. В его работах и ледяные арктические горы, и степные равнины, и речные и морские просторы. Константин Путинцев мастерски владеет и рисунком, и техникой акварели. В пейзажах художника есть и настроение, и верная передача состояния атмосферы духа, которая рождает у зрителя чувство сопереживания образам его искусства.