Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Политика не может повлиять на интерес жителей Соединенных Штатов к российской культуре, сказал посол России в США Анатолий Антонов на приеме по случаю гастролей Мариинского театра в Вашингтоне.

По его словам, выступления одного из ведущих балетных коллективов мира — Мариинского балета — на главной концертной площадке Вашингтона стали доброй традицией.

«Популярность российских творческих коллективов подтверждает высокий интерес американцев к нашей культуре, на который не могут повлиять никакие политические факторы», — сказал Антонов.

Напомним, гастрольный тур Мариинского театра в США начался 5 октября с выступления в Нью-Йорке, 8 октября российские артисты прибыли в Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом сезоне 2019/2020 Мариинский театр Санкт-Петербурга реализует две новые образовательные программы на базе Высшей школы музыкального и театрального искусства.

Ведущими специалистами театра будет осуществляться обучение по нескольким направлениям: профессиональной переподготовки по специальности «осветитель» и дополнительной общеразвивающей программе для школьников старших классов «3T: трамплин в театральные технологии».

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