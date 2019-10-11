Маунтин-Вью, США, , 09:05 — REGNUM Создатели видеосервиса YouTube пообщаются с известными авторами в новом сериале, который получил название BookTube. Трейлер будущего шоу был опубликован 10 октября на канале YouTube Originals.

Первый эпизод зрители увидят 17 октября 2019 года, в нём бывший коррепондент Washington Post и автор журнала The New Yorker Малкольм Гладуэлл расскажет о своей новой книге «Разговоры с незнакомцами». В следующих сериях появятся Маргарет Этвуд («Рассказ служанки»), Джеймс Паттерсон (серия романов об инспекторе Алексе Кроссе) и Мелинда Гейтс (жена Билла Гейтса).

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Ранее СМИ сообщали, что руководство YouTube сменило стратегию. Компания отказалась от производства оригинальных сериалов и решила сосредоточится на создании образовательного контента.

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