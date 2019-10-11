Лос-Анджелес, США, , 08:49 — REGNUM Сиквел «Поездки в Америку» получит возрастной рейтинг PG-13 (содержание фильма может считаться неприемлемым для детей младше 13 лет). Об этом 11 октября сообщил портал Screen Rant со ссылкой на Эдди Мёрфи.

https://twitter.com/screenrant/status/1182455225619243008

Известно, что в фильме кроме Мёрфи также появятся актеры, снявшиеся в первой картине: Арсенио Холл, Джеймс Эрл Джонс, Шэри Хидли, Джон Эймос и другие. Ожидается, что в прокат США лента выйдет 18 декабря 2020 года.

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Напомним, оригинальная картина «Поездка в Америку» 1988 года получила возрастной рейтинг R (родителя нужно серьёзно подумать, прежде чем брать на сеанс детей в возрасте младше 17 лет). Она участвовала в конкурсе на премию «Оскар» в номинациях «Лучшие костюмы» и «Лучший грим».

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