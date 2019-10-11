Нью-Йорк, США, , 08:23 — REGNUM Создатели сериала «Улица Сезам» в новом эпизоде детского шоу подняли проблему наркотической зависимости родителей. Об этом 10 октября сообщил портал NBC News Today.

Шестилетний персонаж по имени Карли в одной из сцен рассказывает: она попала в опекунскую семью из-за того, что её мать столкнулась с проблемами из-за «употребления психоактивных веществ».

«Моя мама переживала тяжелые времена. У нее есть то, что называется взрослой проблемой. А взрослым нужны взрослые, чтобы помочь решить проблему, поэтому моей маме пришлось ненадолго уйти», — говорит персонаж.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что известный YouTube-блогер Сыендук обратил внимание пользователей видеосервиса на наличии темы наркомании в мультсериале «Смешарики». Он, разобрав некоторые эпизоды шоу, заявил, что некоторые отсылки аниматоров адресованы не детской аудитории.

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