Лос-Анджелес, США, , 08:02 — REGNUM Клайв Оуэн («Гемини», «Дитя человеческое») и Джулианна Мур («Ганнибал», «Всё ещё Элис») снимутся в оригинальном сериале-триллере Apple «История Лизи». Об этом 11 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что это первая роль Оуэна в телевизионном шоу после «Больницы Никербокер». В основу сериала Apple ляжет одноимённый роман Стивена Кинга.

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В центре повествования находится женщина по имени Лизи Лэндон (её роль исполнит Мур), которая является вдовой известного писателя Скотта Лэндона. Через два года после смерти мужа, главная героиня сталкивается не только с серьёзными проблемами в реальной жизни, но и с чем-то, что не принадлежит этому миру.

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