Омск, , 07:17 — REGNUM Уже меньше чем через месяц, в ноябре 2019 года, в Омске должен открыться единственный в Сибири спутник Эрмитажа — центр «Эрмитаж-Сибирь».

«Эрмитаж-Сибирь» в Омске Omskportal.ru

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, ход работ на здании 10 октября проинспектировал губернатор региона Александр Бурков. Также он оценил степень готовности благоустройства улицы Музейной, где уже установлены фонари, высажены кустарники и деревья.

Работы в самом здании подходят к завершению. В главном зале завершили укладку паркета. В ближайшее время начнётся монтаж специального витринного оборудования.

Первая выставка, которая пройдёт в Омске, будет посвящена восточному оружию. Эрмитаж привезёт масштабный проект, будет представлено свыше четырёх сотен экспонатов, подчеркнула директор Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля Фарида Буреева.

Открытие Центр «Эрмитаж-Сибирь» запланировано на начало ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании центра «Эрмитаж-Сибирь» в Омске было подписано в декабре 2013 года. Ранее в облправительстве ИА REGNUM уточняли, что сметная стоимость строительства объекта в ценах 2018 года — 747,24 млн рублей.

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