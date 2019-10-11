Якутск, , 06:55 — REGNUM В Якутске готовятся к проведению пятого международного фестиваля поэзии «Благодать большого снега». Организаторы ждут участников из Казахстана, Азербайджана, Сербии, Тувы, Татарии и Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Фестиваль пройдёт с 15 по 18 октября в Якутске.

«Международный фестиваль — расширение границ сотрудничества и встреча с друзьями, которые переводят на свои родные языки якутские произведения, а мы в свою очередь переводим на якутский их работы», — пояснил министр культуры Якутии Юрий Куприянов.

Как сообщало ИА REGNUM, межрегиональная культурно-просветительская акция «Аксаковские дни в Оренбуржье» проходила в селе Аксаково с 16 сентября по 1 октября в рамках нацпроекта «Культура». Авторам были вручены премии в различных номинациях.