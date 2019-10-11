Нижний Новгород, , 06:36 — REGNUM Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области ищет подрядчика для проведения ремонта и реставрации объекта культурного наследия, где в 1920—1930 годы находилась редакция газеты «Нижегородская коммуна», которую в разные годы посещали Алексей Горький, Владимир Маяковский, Александр Серафимович и Валерий Чкалов. Конкурс с ограниченным участием в электронной форме завершится 18 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Здание находится на улице Большая Покровская, 23 (литер А) в Нижнем Новгороде. Начальная цена лота — 8 055 048 рублей. Работы планируется проводить на фасадах объекта, запланировано «восстановление штукатурного слоя и окраски, частичная замена глазурованной плитки, реставрация лепного декора, реставрация металлических изделий, монтаж системы водоотведения с кровли», а также ремонт кровли.

Работы должны быть выполнены до 11 ноября 2019 года, оплатит их областной бюджет.

Напомним, здание, стоящее в центре города, на исторической улице, построено в 1910 году. До здания редакции газеты на этом месте была усадьба генерал-майора Петра Григорьева. Также в доме своего деда, стоявшем на этом месте, родился и известный беллетрист, драматург Пётр Боборыкин.

Нынешнее здание — образец архитектуры позднего модерна с элементами неоклассицизма.