Финалист грантового конкурса Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, музыкант, мультиинструменталист Антон Вакуров открывает в Великом Новгороде школу народных инструментов — «Школу гусельника Антония». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства спорта и молодёжной политики, школа откроется 13 октября в Детском музейном центре Новгородского кремля.

Великий Новгород, , 08:21 — REGNUM «Воспитанники школы будут изучать музыкальную культуру Древней Руси и Новгорода, познакомятся с археологическими и культурологическими исследованиями и обучатся игре на народных инструментах — гуслях, свирели, рожке», — сообщили в региональном министерстве спорта и молодёжной политики.

Антон Вакуров принял участие в «Народной смене» форума «Таврида 5.0» летом 2019 года и защитил свой проект, получив сертификат на сумму 390 тыс. рублей. Занятия в школе будут проводиться бесплатно, музыкальные инструменты также будут предоставляться школой.