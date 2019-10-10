Йошкар-Ола, , 23:21 — REGNUM В Йошкар-Оле после первой за 57 лет масштабной реконструкции открылся Марийский национальный театр им.М.Шкетана. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Работы были начаты в 2018 году. За это время проведена реставрация подиума главного входа, выполнены ремонтные работы в зрительном зале и в фойе, почищены лепнины, люстры, переложены новые полы, произведена покраска стен, заменено механическое оборудование сценической части.

Реконструкция проводилась в преддверии 100-летнего юбилея республики, который будет отмечаться в 2020 году. Кроме того, театр является старейшим в регионе — в этом году стартовал 100-й театральный сезон.

ИА REGNUM напоминает, годом образования марийского национального театра драмы считается 1919-й. Он был создан на базе драмкружка при Ошламучашской школе в качестве передвижного театра народа мари. Первый спектакль был показан 29 ноября 1919 года — драма Тыныша Осыпа «Из-за закона». Через десять лет был создан Марийский государственный театр. В ноябре 1948 года театру было присвоено имя основоположника марийской драматургии М. Шкетан (настоящее имя — Яков Майоров). Долгие годы театр не имел собственного здания. Оно было построено в 1962 году, с этого момента масштабный ремонт в здании не проводился ни разу.

Аукцион по выбору подрядчика реконструкции был объявлен в августе 2018 года, стоимость контракта была указаны в размере 44,626 млн рублей из средств республиканского бюджета.