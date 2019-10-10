Элиста, , 22:12 — REGNUM В поселке Привольный Яшкульского района Калмыкии был сегодня, 10 октября, официально открыт первый в России памятник Чингисхану. Скульптурную группу возводили в течение двух лет мастера из Элисты. Инициатором строительства выступил генеральный директор местного племенного завода «Улан-Хееч» Джангар Сангаджиев.

Памятник представляет из себя скульптурный ансамбль: четырехметровую фигуру Чингисхана несут четыре нукера. Позади них установлены флагштоки, которые олицетворяют четыре монгольские племени.

За основу композиции взяли описание исторического события, когда Чингисхан был провозглашен правителем всех монголов. По словам Сангаджиева, именно так воины несли Чингисхана, после того, как его провозгласили великим ханом.

Для изготовления памятника использовался бетон, металл, а также долговечные отделочные материалы. В ближайшее время будет благоустроена территория возле памятника.

Калмыки являются монгольским народом ойратской группы. Их предки — ойратские племена мигрировали в конце XVI — начале XVII веков из Туркестана на Нижнюю Волгу и в Северный Прикаспий.