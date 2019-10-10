Рига, , 21:23 — REGNUM В преддверии ежегодного международного Рижского кинофестиваля Riga IFF 2019, который пройдёт 18 и 19 октября Dienas Business пишет о ситуации в киноиндустрии Латвии.

Цель Riga IFF 2019 развитие деловых связей, обмен опытом между кинематографистами из разных стран, но, пожалуй, главная — продвижение Латвии, как съёмочной площадки и потенциального партнёра для сотрудничества с продюсерами иностранного кино и телевидения. Главным образом речь идет о производстве сериалов.

Только кооперация поможет национальной индустрии и даст толчок всей экономике — гостиницы, транспортные услуги, предприятия питания, считают авторы материала.

Продюсер Андрейс Экис считает, что Латвию по-прежнему нельзя найти на международной кинокарте. Иностранные компании много снимают в Литве (сериал «Чернобыль»), Венгрии, Чехии. Из всей Латвии максимум, что известно в киноиндустрии — Рига. Для того, чтобы ситуация изменилась, по мнению Экиса, Латвии необходимо софинансировать проекты иностранных продюсеров, и предложить пакет налоговых льгот при производстве кино.

По данным ассоциации латвийских кинопрдюсеров с 2013 по 2019 годы иностранные компании потратили на производство кино в Латвии 16,6 млн евро. За это же время дотации Национального киноцентра составили сумму почти в пять раз меньшую — 3,4 млн евро. В этом году иностранца оставили в латвийской киноиндустрии 7,3 млн евро, а дотации Национального киноцентра всего 1,6 млн.