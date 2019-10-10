Псков, , 19:45 — REGNUM Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова отметила Псковскую область в числе лидеров по посещаемости учреждений культуры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, в Псковской области за 9 месяцев 2019 года целевой показатель по посещаемости учреждений культуры выполнен на 123,8%.

«Учреждения культуры региона жители посетили около 3,8 млн раз», — сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По словам Яриловой, по всей России целевой показатель 2019 года, установленный национальным проектом «Культура», к октябрю уже удалось перевыполнить. Дома культуры, библиотеки, концертные залы и другие учреждения посетили 615,7 млн раз, хотя планировалось около 587 млн визитов. К 2024 стоит задача увеличить посещаемость организаций культуры на 15%.