15 октября 2019 | Время чтения 8 мин

В апреле 2020 года польские разработчики из CD Projekt RED выпустят Cyberpunk 2077 — самую ожидаемую игру последних лет. Почему проект привлёк такое внимание общественности и откуда у его создателей такой большой «кредит доверия»? Читайте в материале корреспондента ИА REGNUM.

Артём Дубровский, , 11:02 — REGNUM Игровая индустрия не испытывает недостатка в новых проектах — ежемесячно выходят десятки уникальных игр как от независимых студий с небольшим бюджетом, так и от настоящих титанов этой отрасли. Тем не менее лишь единицам удаётся создать видеоигру, которая задолго до релиза сможет получить титул «самой ожидаемой». В 2020 году таким проектом, безусловно, будет Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Миллионы просмотров у геймплейных роликов на YouTube, интернет-мемы с Киану Ривзом (исполнителем одной из главных ролей в игре), тысячи потраченных долларов на официальный мерч и километровые очереди у официального стенда на любом фестивале поп-культуры. И это при том, что игра выйдет только весной 2020 года. Что готовят польские разработчики, и как им удалось влюбить весь мир в ещё не вышедшую игру?

О мире «Киберпанка»

Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED основана на популярной настольной ролевой игре Cyberpunk 2020, которую ещё в далёком 1990 году (самая первая версия вышла в 1988 году) создал американский геймдизайнер Майк Пондсмит (он также работает над предстоящей игрой в качестве консультанта). События игры (как настольной, так и компьютерной) разворачиваются в недалёком будущем, в городе Найт-Сити, расположенном в США.

Вся власть в Найт-Сити принадлежит могущественным транснациональным корпорациям, диктующим свои правила и законы для рядовых жителей. Персонаж игрока же выполняет роль кибернетически модифицированного наёмника, которому предстоит сыграть решающую роль в войне корпораций и сражениях местных банд. Модель поведения, роль в сюжете и набор используемых навыков — выбор только за геймером.

Сюжет Cyberpunk 2077 (как следует из названия) начинается спустя 57 лет после окончания сюжетной линии настольной Cyberpunk 2020. Игроки берут на себя управление «специалистом по решению проблем разной степени законности» по имени Ви (пол, внешность и навыки которого можно выбрать в меню редактора персонажа) и становятся участниками опасного приключения, главная цель которого — заполучить могущественный чип, дарующий своему обладателю бессмертие.

Специальный отряд врачей-потрошителей из корпорации Trauma Team International Cyberpunk.net

Откуда у разработчиков такой высокий «кредит доверия»

Польская студия CD Projekt RED стала одной из самых уважаемых игровых компаний в мире после релиза игры «Ведьмак 3: Дикая Охота», которая моментально стала хитом и заняла первые строчки в списках «лучших игр из когда-либо созданных». На это понадобилось три «пробы пера» (первые части «Ведьмака» нашли своих игроков, но не имели такого успеха, как триквел), но поляки всё же выработали для себя идеальную формулу создания игр. Звучит она максимально просто: «внимание к деталям».

В своей книге «Кровь, пот и пиксели» американский журналист Джейсон Шрайер рассказал о том, как CD Projekt RED создавали третьего «Ведьмака». Директива от ведущего геймдизайнера была следующая: «В нашей игре не будет ни одного скучного задания». Так и вышло. Сценаристы днями напролёт перерабатывали все игровые миссии, чтобы сделать их максимально увлекательными и необычными. Если в процессе разработки появлялись одинаковые или «недостаточно весёлые» квесты — их нещадно вырезали из игры.

Такое внимание к мелочам касается не только сценарной работы. В штабе CD Projekt RED даже были отдельные дизайнеры, которые занимались «вырезанием» еды со столов в игровой локации Велен. Дело в том, что по сюжету игры люди в провинции голодали, и слишком роскошно накрытые столы в домах крестьян могли бы сбить игрока с толку. По задумке разработчиков, большинство геймеров вообще не придали бы значения такой мелочи, как накрытый стол в одном из домов — но те, кто заметил старания поляков, остались бы удовлетворены.

Благодаря подобному подходу к созданию игр (крайне редкому для современной индустрии) польские разработчики стали кумирами миллионов геймеров, а заодно и задали крайне высокую планку ожиданий для своего следующего проекта. Несмотря на явные отличия (включая жанр, боевую систему и сеттинг), игроки продолжают сравнивать «Ведьмака» и Cyberpunk. Какой проект всё же окажется круче — узнаем уже весной.

Один из районов Найт-Сити Cyberpunk.net

Немного геймплея

Cyberpunk 2077 — это ролевой экшен с видом от первого лица. То есть игрок большую часть времени видит на экране оружие и сжимающие его руки. Вид от третьего лица будет задействован только в отдельных игровых ситуациях. Например, при использовании транспорта, взаимодействии с элементами окружения и т.п. Тем не менее Cyberpunk — это не шутер, а именно ролевой экшен. Всю игру можно будет пройти без единого убийства. По крайней мере, так говорят разработчики.

Помимо стрельбы и ближнего боя, Ви обладает целым набором полезных навыков (их выбор предоставлен игроку). Так, он может взламывать электронные системы, переманивать на свою сторону автоматические турели и роботов, а также видеть врагов сквозь стены. На набор умений будут влиять и кибернетические импланты — их Ви может спокойно менять на протяжении всей игры. Разработчики также отмечают, что несмотря на условное наличие архетипов персонажа (соло-боец, нетраннер, технарь и т.п.), игроки смогут создать уникального героя.

Диалоги с NPC (неигровые персонажи) также будут играть важную роль в прохождении. Благодаря некоторым навыкам Ви сможет получать дополнительные опции в общении. Например, прокачка в «силу» позволит запугивать слабых персонажей, а очки «хакерства» помогут найти общий язык с интеллектуальной элитой Найт-Сити. При этом отношение NPC к Ви будет влиять на общее состояние мира и отдельные игровые ситуации. Позволили себе лишнего в общении с главарем местной банды? Будьте готовы поплатиться за своё поведение.

Сражения с противниками от первого лица Cyberpunk.net

Что показали на «Игромире»

Новые подробности о Cyberpunk 2077 геймеры обычно узнают благодаря многочисленным игровым выставкам в течение года. Для России наиболее актуален «Игромир», традиционно проходящий в Москве. В этом году разработчики из CD Projekt RED посвятили своему детищу масштабный стенд, на котором проходила закрытая демонстрация геймплея.

Во-первых, на «Игромире» впервые продемонстрировали официальную озвучку игры. Выполнена она на высоком уровне: голоса подходят героям, эмоции переданы очень удачно, а мат не подвергся цензуре — настоящее раздолье для игроков, привыкших к изобретательным ругательствам из «Ведьмака».

Во-вторых, показали процесс прохождения одного из игровых уровней разными персонажами. По сюжету, представитель группировки «Вудуистов» по имени Пласид нанимает Ви для секретной операции против агрессивной банды «Животных» — любителей грубой физической силы и запрещённых стероидов. Главному герою предстоит проникнуть на склад противника и добраться до объекта миссии.

В первой демонстрации миссию проходили за Ви с прокачкой в нетраннера — так в мире Cyberpunk называют хакеров. Прохождение за него отличается необходимостью действовать скрытно и постоянно взаимодействовать с электронными системами, расположенными на уровне. Так, Ви сможет перегружать тренажёры в фитнес-зале «Животных» и управлять их тренировочными ботами — в одном из таких эпизодов робот для спарринга одним ударом отрывает голову незадачливому бандиту-боксёру.

Тренажёрный зал банды «Животных» в одной из игровых миссий Cyberpunk.net

Нетраннер должен всегда действовать осторожно. При попытке залезть в любую охранную сеть главного героя может обнаружить хакер соперника — если слишком поторопиться, то он сможет завладеть разумом Ви и убить протагониста на месте. При этом загружать своё сознание можно не только в охранные системы, но и в автоматические турели и оружие противников. Например, можно хакнуть гранату одного из бандитов, она взорвётся прямо в руке хозяина. На этом «фишки со взломом» не заканчиваются. Используя специальные нити, Ви может проникать в мозг противников (все жители Найт-Сити используют мозговые импланты) и заставлять их подчиняться воле игрока.

Во второй демонстрации уровень проходили за соло-бойца — настоящего Рэмбо от мира Cyberpunk. Такой персонаж может вышибать тяжёлые двери одним ударом, пробивать противников кулаком насквозь и с корнем выдирать охранные турели с постаментов. При такой прокачке игра больше похожа на шутеры вроде Wolfenstein или Doom — эффектно, кроваво и динамично. При этом никто не мешает игроку соединять способности из обоих архетипов, просто результат может получиться не таким эффективным.

Месяцы ожидания

Официальный релиз Cyberpunk 2077 на всех актуальных игровых платформах состоится 16 апреля 2020 года. До это времени разработчики будут «полишить» (так в игровой индустрии называется процесс финальной доработки отдельных элементов) своё творение и делиться всё новыми геймплейными роликами. Превзойдёт ли Cyberpunk успех «Ведьмака»? Кто знает, но своё место на игровом Олимпе проект уже заслужил. Фанатам и рядовым геймерам пока остаётся только надеяться, что польские разработчики не отойдут от собственных принципов создания видеоигр и снова порадуют нас виртуальной вселенной, затягивающей на десятки часов.

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