Великий Новгород, , 18:22 — REGNUM Новгородская область претендует на победу сразу в четырёх номинациях Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом ИА REGNUM сообщили в туристическом офисе «Русь Новгородская».

В номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» на победу претендуют новгородские фестивали исторической реконструкции «Княжья Братчина» и «Забытый подвиг. Вторая Ударная армия».

В номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов» — фестиваль музыкальных древностей «Словиша».

Также Новгородская область вышла в финал премии в номинациях «Лучший региональный ТИЦ — организатор турсобытий» и «Лучший региональный календарь туристических событий».

Финал регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального, Южного федеральных округов пройдет 18 — 19 октября в Москве, в Общественной палате РФ. Всего в финал прошли 154 проекта из 33 регионов страны.

В 2018 году лауреатами премии стали три новгородских фестиваля — «Словиша»,"Забытый подвиг. Вторая Ударная армия» и «КИНОпробы.Solstice». Первые два проекта являются ежегодными, а музыкальный фестиваль «КИНОпробы» в 2019 году не состоялся.

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