Москва, , 18:15 — REGNUM На заседании правительства министр культуры Владимир Мединский представил законопроект, вводящий ряд льгот и преференций для работы книжных магазинов. В частности государственным и муниципальным учреждениям культуры теперь будет дано право предоставлять помещения для книжных магазинов на условиях льготной аренды. Об этом сообщает сайт Министерства культуры.

Выступая на заседании глава ведомства отметил, что «сегодня в стране чуть больше тысячи магазинов… В советские времена книжных магазинов было в семь раз больше. Более того, во времена Российской империи, где грамотных было меньше трети населения, книжных магазинов насчитывалось в два раза больше, чем в современной России».

Мединский также подчеркнул, что отечественные книжные магазины, лишенные в отличие от мировой практики льгот и преференцией, вынуждены конкурировать на рынке аренды, например, с сетевыми продуктовыми магазинами. «В этих условиях никаких шансов у них выжить просто нет», — уверил членов правительства министр культуры.

Вопрос только в одном — приведут ли меры поддержки книжных магазинов к снижению стоимости продаваемых изданий?