Москва, , 17:52 — REGNUM С 10 по 24 октября в Москве будет проходить XIV Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория». Театральные труппы из Великобритании, Франции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Литвы и России представят на суд взыскательного столичного зрителя 14 спектаклей различных жанров — драмы, мюзиклы, хореографические композиции. К новациям можно отнести и представление двух опер — «Русалка» Антонина Дворжака в прочтении Тимофея Кулябина, и «Октавия. Трепанация» Дмитрия Курляндского в постановке Бориса Юхананова.

Критики выделяют спектакль «Медея» нидерландской компании Internationaal Theater Amsterdam и представление-эксперимент «Вакуум» швейцарского хореографа Филиппа Сэра.

В рамках образовательной программы форума выступят такие известные режиссеры как Тимофей Кулябин, Виктор Рыжаков, Адомас Юшка, Джейсон Хольт и другие.

В 2019 году фестиваль включает и выставки — «Человек размером с дом», памяти актера, режиссера и педагога Дмитрия Брусникина, и «Небо всегда ясное» легендарной певицы и художницы Йоко Оно.