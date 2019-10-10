Москва, , 17:41 — REGNUM Известный видеоблогер Сыендук в своём новом видео обратил внимание зрителей на то, что создатели популярного мультсериала «Смешарики» вставляют в него моменты, «связанные с психотропными веществами». Ролик был опубликован 10 октября на его YouTube-канале.

Автор видео, разобрав некоторые эпизоды детского шоу, отметил, что некоторые отсылки аниматоров адресованы совсем не детской аудитории. В частности, по его мнению, в одной из серий создатели явно повторяют сцены известного сериала «Во все тяжкие», герои которого занимались производством наркотиков.

«Видно, что основная аудитория не поймет данной отсылки, а значит создатели добавляют подобные гэги (комедийные приёмы, в основе которых лежит очевидная нелепость — ИА REGNUM) для самих себя. Развлекаются как могут», — говорит Сэендук.

В ряде других эпизодов, как считает блогер, они достаточно точно описывают состояние наркотического опьянения, в котором находятся герои сериала, а также его последствия, при этом оставляя отсылки к слэнгу наркоманов. Кроме того, в одной из серий авторы показывают симптомы наркотической зависимости, хотя и делают это в негативном ключе.

«Вот такая наркомания в буквальном смысле слова», — заключил в итоге Сыендук.

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Напомним, мультсериал «Смешарики» создаётся при поддержке министерства культуры России. Его производством занимается анимационная студия «Петербург», которая входит в состав группы компаний «Рики».

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