Москва, , 17:14 — REGNUM Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по литературе. В 2019 году награду получили польская поэтесса Ольга Токарчук и австрийский писатель Петеру Хандке. Премия была присуждена сразу двум мастерам слова, так как в 2018 в связи со скандалом премия не присуждалась.

Как правило, имена лауреатов вызывают дискуссии и профессиональной среде, и среди читателей. Формулировка многих достоинств произведений лауреатов не всегда достаточна ясна или наоборот слишком расплывчата. Так в заслугу Ольга Токарчук вменяется «нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Австрийский же мастер Петер Хандке «оказал влияние на работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования».

Начинают поступать первые отклики на выбор нобелевского комитета Шведской академии. Так лауреат многочисленных международных и отечественных премий, известный писатель Евгений Водолазкин по информации РБК приветствовал получение премии австрийским мастером."Петер Хандке — великий писатель, и он давно заслуживал Нобелевской премии. У него есть потрясающие вещи, такие как «Страх вратаря перед 11-метровым ударом», «Долгое возвращение домой». Это действительно писатель первого ряда, и премию я считаю абсолютно заслуженной и очень за него рад»