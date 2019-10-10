Стокгольм, , 16:55 — REGNUM Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по литературе за 2018 и 2019 годы. Премии были удостоены Петер Хандке из Австрии и Ольга Токарчук из Польши.

Петер Хандке (слева) и Альфред Коллерич (справа) (сс) Dnalor_01. Wikimedia Commons

Петер Хандке был удостоен Нобелевской премии по литературе за оказавшую влияние работу, которая «исследует периферию и специфику человеческого существования».

Хандке родился в австрийской провинции Каринтия, в коммуне Гриффене 6 декабря 1942 года. Склонность к литературному творчеству у Хендке проявилась в католической гуманитарной гимназии в Танценберге. Там он написал сочинение на 16 страницах под названием «Моя жизнь. Часть 2». Первые произведения Хандке печатались в школьной газете «Факел».

С1963 года литературная деятельность Хандке приобретает более чёткие формы. Он писал обзорные статьи на разные темы для Грацского радио. Хандке рассматривал различные массовые явления и излагал свои мысли в новой форме, приспособленной к теме. Частью этих радиопередач были многочисленные обзоры книг.

Свой первый роман «Шершни» Хандке написал в 1964—1965 годы. Роман вышел в свет в 1966 году, и Хандке получил известность. В1966 году состоялась премьера пьесы Хандке «Оскорбление публики». Театральные критики отметили это провокационное, новаторское произведение, благодаря которому Хандке подтвердил свою репутацию enfant terrible — человека, ставящего других в неловкое положение своей бестактной непосредственностью.

В 1972 году вышло в свет произведение Петера Хандке «Короткое письмо к долгому прощанию», в котором говорится о событиях во время поездки в США.

В начале 1970-х годов Петер Хандке получил награды, в частности Шиллеровскую премию города Мангейм, Премию Георга Бюхнера, Премию Немецкой академии языка и поэзии. В 1973 году он написал пьесу «Умерший от неблагоразумия», премьера которой состоялась в Цюрихе в 1974 году. Примерно в то же время давний друг Петера Хандке, режиссёр Вим Вендерс экранизировал «Ложное движение».

Большой успех был у написанной в 1971 году пьесы Хандке «Прогулка верхом по Боденскому озеру», когда её поставили во Франции в 1974 году.

В 1975 опубликован «Час подлинного ощущения», а с 1977 года Петер Хандке начал издавать записки «Вес мира», журналы с которыми выходили до 1990-го года.

После разлада в семье Хандке много путешествовал по миру и вернулся в Австрию в 1979 году. В Зальцбурге он поселился во флигеле дома своего приятеля Ганса Видриха и проживал там до ноября 1987-го. В этот период он отправлялся только в короткие поездки. В самом начале проживания на родине стала выходить тетралогия «Медленное возвращение домой».

В том же 1979-м Петер Хандке получил Премию Франца Кафки и был первым её лауреатом. Остальные три части «Медленного возвращения домой» написаны в Зальцбурге. Произведение «Учение горы Сен-Виктуар» опубликовано в 1980 году, драматическая поэма «По деревням», а также «Детская история» появились в 1981 году.

В1983 году опубликована история убийства — «Китайские страдания». В романе-эпопее «Повторение» (1986) повествуется о каринтийских словенцах и их истории. В 1987 году вышли в свет «Стихи». Тогда же закончился зальцбургский цикл рассказов «Вечер писателя». Тогда же состоялась премьера фильма «Небо над Берлином», для которого Хандке написал сценарий. Режиссёром был Вим Вендерс. Этот фильм отмечен многими наградами на европейском уровне.

После пребывания в Зальцбурге Хандке отправился в длительное путешествие в 1987 году, которое продлилось до 1990 года. Все эти годы Хандке вел дорожные записки, а в 2005 году опубликовал их под названием «Вчера, по пути. Записки с ноября 1987 по июль 1990». Они тесно связаны с такими произведениями, как «Вес мира» (1975—1977), «История карандаша» (1976—1980), «Фантазии повторения» (1981—1982) и «Окно в каменной стене утром. И в другое местное время».

Вернувшись из путешествия, Хандке поселился во французском городе Шавиле к северо-западу от Парижа и живет там по сей день.