Томск, , 16:52 — REGNUM 10 октября в Томском областном художественном музее открывается выставка художника-графика Игоря Репникова.На выставке представлено 50 графических листов (2015−2019 годов), которые объединены в серии и связаны тематически. Как отмечается на сайте музея, в своих работах художник раскрывает тему Севера через основные символы Сибири — лес, река, широкие просторы. Состояние спокойствия и умиротворения проходит лейтмотивом в творчестве художника. Игорь Репников — активный участник международных, региональных и областных выставок. Его работы экспонировались в Томске, Новосибирске, Красноярске, в городах Ханты-Мансийского автономного округа, а также в Польше, Хорватии, Италии.